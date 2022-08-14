Средства ПВО перехватили большую часть запущенных ВСУ по Херсону ракет

Средства противовоздушной обороны перехватили над Херсоном большую часть ракет, которые выпустили в ночь на воскресенье украинские военные. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

РИА Новости

«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено», — приводит РИА Новости заявление администрации. В ВГА добавили, что часть ракет упало в районе Херсона, информации о пострадавших не приводится. Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности региона отразить возможные попытки наступления украинской армии.