Средства ПВО перехватили большую часть запущенных ВСУ по Херсону ракет
- РИА Новости
«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено», — приводит РИА Новости заявление администрации.
В ВГА добавили, что часть ракет упало в районе Херсона, информации о пострадавших не приводится.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности региона отразить возможные попытки наступления украинской армии.