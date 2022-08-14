Мэр Донецка сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание пенсионного фонда
«Зафиксирован прилет в корпус № 8 ДонНУ... и по проспекту Мира, 10 в Академию управления. Прямое попадание в пенсионный фонд Ворошиловского района», — написал он в своём Telegram.
По словам Кулемзина, в результате обстрела никто не пострадал.
Представительство ДНР в СЦКК ранее заявило, что украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм.
Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов столицы.