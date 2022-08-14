военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мэр Донецка сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание пенсионного фонда

Короткая ссылка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании снаряда в здание пенсионного фонда Ворошиловского района города при обстреле со стороны ВСУ.

«Зафиксирован прилет в корпус № 8 ДонНУ... и по проспекту Мира, 10 в Академию управления. Прямое попадание в пенсионный фонд Ворошиловского района», — написал он в своём Telegram.

По словам Кулемзина, в результате обстрела никто не пострадал.

Представительство ДНР в СЦКК ранее заявило, что украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм.

Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить