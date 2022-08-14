Мэр Донецка сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание пенсионного фонда

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании снаряда в здание пенсионного фонда Ворошиловского района города при обстреле со стороны ВСУ.

«Зафиксирован прилет в корпус № 8 ДонНУ... и по проспекту Мира, 10 в Академию управления. Прямое попадание в пенсионный фонд Ворошиловского района», — написал он в своём Telegram.

По словам Кулемзина, в результате обстрела никто не пострадал.

Представительство ДНР в СЦКК ранее заявило, что украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм.

Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов столицы.