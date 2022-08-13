ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм.

РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:30 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 19:50 — н. п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram. Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов столицы республики украинскими войсками.