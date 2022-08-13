Минобороны России: украинские националисты оборудовали опорный пункт в общежитии в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в общежитии лицея в ДНР.

«В Ясной Поляне Донецкой Народной Республики в общежитии экономико-машиностроительного лицея №65 (ул. Мориса Тореза) украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в городе Гуты в Харьковской области в здании школы также дислоцируются боевики нацбатальона, при этом подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

Ранее Мизинцев заявил, что националисты разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.