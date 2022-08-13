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Пушилин отменил плату за водоснабжение для жителей ряда районов ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин до конца 2022 года отменил плату за водоснабжение и водоотведение для жителей ряда городов и районов ДНР.
Пушилин отменил плату за водоснабжение для жителей ряда районов ДНР
  • РИА Новости

«Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения... С 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала «Северский Донец — Донбасс», плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он подчеркнул, что у тех потребителей, где нарушений в работе систем водоснабжения нет, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось.

«Убытки водоснабжающих предприятий будут в полном объёме субсидированы из государственного бюджета во второй половине 2022 года. Таким образом будут поддержаны коллективы этих предприятий, в том числе для выплаты заработной платы работающим», — указал Пушилин.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что электро- и водоснабжение в Мариуполе восстановят в сентябре.

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