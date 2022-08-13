Посол Мирошник: ВСУ шестой день не обстреливают ЛНР

Луганская Народная Республика шестой день не подвергается обстрелам со стороны Украины.

Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв.Live».

«Последний обстрел у нас был по Алчевску, когда у нас был прилёт по жилому зданию, когда у нас один человек погиб, ребёнок пострадал и ещё полтора десятка людей получили разной степени ранения», — сказал он.

Мирошник добавил, что в результате последнего обстрела пострадали несколько десятков квартир.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела города Алчевска Луганской Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, пострадали ещё 19 человек, среди которых пятеро детей.