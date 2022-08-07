В результате обстрела Алчевска погиб один мирный житель

В результате обстрела города Алчевска Луганской Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, пострадали ещё 19 человек, среди которых пятеро детей.

Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины города Алчевска погиб один мирный житель и 19 человек получили ранения (среди них пять детей)», — говорится в сообщении.

Кроме того, здания 13 многоквартирных жилых домов, четырёх детских садов и школы получили повреждения.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Алчевску одну ракету из РСЗО HIMARS.

Украинские военные за сутки 48 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 312 единиц боеприпасов.