военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В результате обстрела Алчевска погиб один мирный житель

Короткая ссылка
В результате обстрела города Алчевска Луганской Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, пострадали ещё 19 человек, среди которых пятеро детей.
В результате обстрела Алчевска погиб один мирный житель
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины города Алчевска погиб один мирный житель и 19 человек получили ранения (среди них пять детей)», — говорится в сообщении.

Кроме того, здания 13 многоквартирных жилых домов, четырёх детских садов и школы получили повреждения.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Алчевску одну ракету из РСЗО HIMARS.

Украинские военные за сутки 48 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 312 единиц боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить