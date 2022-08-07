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В ДНР сообщили о 48 обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки

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Украинские военные за сутки 48 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 312 единиц боеприпасов.
В ДНР сообщили о 48 обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов 25 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Ранее в ДНР зафиксировали 29 случаев подрыва мирных жителей, в том числе одного ребёнка, на минах «Лепесток».

В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.

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