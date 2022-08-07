военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР сообщили о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток»

Короткая ссылка
В ДНР зафиксировали 29 случаев подрыва мирных жителей, в том числе одного ребёнка, на минах «Лепесток».
В ДНР сообщили о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 08:00 7 августа в республике зарегистрировано уже 29 случаев подрыва гражданских лиц, в т. ч. ребёнка, на минах ПФМ «Лепесток», — говорится в сообщении.

Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассыпали в Куйбышевском районе Донецка запрещённые противопехотные мины «Лепесток».

В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить