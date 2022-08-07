В ДНР сообщили о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток»

В ДНР зафиксировали 29 случаев подрыва мирных жителей, в том числе одного ребёнка, на минах «Лепесток».

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 08:00 7 августа в республике зарегистрировано уже 29 случаев подрыва гражданских лиц, в т. ч. ребёнка, на минах ПФМ «Лепесток», — говорится в сообщении.

Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассыпали в Куйбышевском районе Донецка запрещённые противопехотные мины «Лепесток».

В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.