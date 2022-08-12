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Уотерс напомнил об обещании Зеленского соблюдать Минские соглашения

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Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский при своём избрании обещал укреплять и соблюдать Минские соглашения.
Уотерс напомнил об обещании Зеленского соблюдать Минские соглашения
  • AP
  • © Luca Bruno

«Кроме того, он обещал положить конец гражданской войне (которая шла с 2014 года после противозаконного государственного переворота) и предоставить определённое самоуправление Донецку и Луганску. И конечно, как только его избрали, кто-то, полагаю, приставил ему пистолет к голове — и он передумал и ничего из этого не сделал. Можно предположить, что многие из тех 73% украинцев, которые за него голосовали, хотели исполнения этих договорённостей, чтобы им не пришлось воевать», — сказал Уотерс.

По его мнению, конфликт можно было бы остановить «хоть завтра».

«Достаточно, чтобы американцы сели за стол переговоров и сказали: «Хорошо, давайте придерживаться минских договорённостей», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

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