Уотерс напомнил об обещании Зеленского соблюдать Минские соглашения

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский при своём избрании обещал укреплять и соблюдать Минские соглашения.

«Кроме того, он обещал положить конец гражданской войне (которая шла с 2014 года после противозаконного государственного переворота) и предоставить определённое самоуправление Донецку и Луганску. И конечно, как только его избрали, кто-то, полагаю, приставил ему пистолет к голове — и он передумал и ничего из этого не сделал. Можно предположить, что многие из тех 73% украинцев, которые за него голосовали, хотели исполнения этих договорённостей, чтобы им не пришлось воевать», — сказал Уотерс.

По его мнению, конфликт можно было бы остановить «хоть завтра».

«Достаточно, чтобы американцы сели за стол переговоров и сказали: «Хорошо, давайте придерживаться минских договорённостей», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.