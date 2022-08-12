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Премьер Белоруссии: проект создания Минском портовых мощностей в России будет коммерческим

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Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект создания Минском своих портовых мощностей в России будет коммерческим, рассчитанным не только на белорусские грузы.
Премьер Белоруссии: проект создания Минском портовых мощностей в России будет коммерческим
  • globallookpress.com
  • © vpk.gov.by

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», отрывок из которого опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.

«Мы говорим о собственных мощностях не только для белорусской продукции. Это — коммерческий проект. Мы не обеспечим загрузку даже небольшого порта только своей продукцией», — отметил он.

Головченко добавил, что создание собственных портовых мощностей оптимизирует для Белоруссии вопросы стоимости услуг по перевалке грузов.

«И, конечно, это какой-то элемент надёжности. Мы будем знать, что через эту точку всегда, что бы ни случилось, сможем груз экспортировать», — подчеркнул премьер.

Ранее Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в Северо-Западном регионе России «заработает до конца года».

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