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Премьер Головченко рассказал о проекте создания белорусского порта в России

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в Северо-Западном регионе России «заработает до конца года».
Премьер Головченко рассказал о проекте создания белорусского порта в России
  • © Министерство обороны РФ Виктор Толочко

«Речь о Северо-Западном регионе России. Если спросите, где конкретно... Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно», — приводит слова премьера агентство Sputnik Беларусь.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил о желании Минска переориентировать на порты города около 20 млн т грузов.

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