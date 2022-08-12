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Минобороны: в районе Опытного и Невельского в ДНР потери 56-й бригады ВСУ превысили 70%

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В результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил России в районе Опытного и Невельского в ДНР потери 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины в живой силе превысили 70%.
Минобороны: в районе Опытного и Невельского в ДНР потери 56-й бригады ВСУ превысили 70%
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности», — заявил он.

По его словам, личный состав 23-го батальона указанной бригады самовольно оставил боевые позиции, отправившись в тыловые районы.

Также Минобороны сообщило, что во время наступления союзных сил в районе Соледара 14-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины потеряла более 2 тыс. человек, остальных вывели в тыл.

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