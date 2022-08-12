Разведчики Народной милиции ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
- AP
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на поступившее в распоряжение редакции видео.
Отмечается, что группа ранним утром незаметно подошла к противнику и уничтожила замаскированную позицию войск Украины возле полевой дороги.
Как заявили разведчики ЛНР, пост украинских войск находился в лесополосе и использовался для нападения на бойцов союзных сил.
Ранее заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики полковник Эдуард Басурин рассказал в беседе с RT, что союзные силы заняли населённый пункт Пески в ДНР практически на 90%.