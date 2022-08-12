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Разведчики Народной милиции ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром

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Разведчики Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили позицию Вооружённых сил Украины под Соледаром в ДНР.
Разведчики Народной милиции ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на поступившее в распоряжение редакции видео.

Отмечается, что группа ранним утром незаметно подошла к противнику и уничтожила замаскированную позицию войск Украины возле полевой дороги.

Как заявили разведчики ЛНР, пост украинских войск находился в лесополосе и использовался для нападения на бойцов союзных сил.

Ранее заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики полковник Эдуард Басурин рассказал в беседе с RT, что союзные силы заняли населённый пункт Пески в ДНР практически на 90%.

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