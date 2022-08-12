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СБУ заподозрила военнослужащего в раскрытии планов украинской армии в ходе интервью

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В Службе безопасности Украины сообщили, что один из высокопоставленных военных во время интервью озвучил стратегические планы ВСУ.

Об этом сообщила написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических планов применения Вооружённых сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — приводит её слова РБК.

Маляр сообщила, что СБУ проводит расследование по факту инцидента.

Ранее в Минобороны России заявили, что из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на Харьковском и Запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава.

17 июля в Минобороны России заявили, что в ДНР свои позиции в полном составе покинула рота украинской территориальной обороны.

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