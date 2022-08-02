Пятеро украинских военных сдались в плен силам ДНР

В Народной милиции ДНР заявили, что пятеро украинских военных сдались в плен силам Донецкой Народной Республики.

«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на Авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населённом пункте Пески в пригороде Донецка», — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Уточняется, что сдача произошла 1 августа.

Ранее в Минобороны России заявили, что из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на Харьковском и Запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава.

17 июля в Минобороны России заявили, что в ДНР свои позиции в полном составе покинула рота украинской территориальной обороны.