Медведев провёл в ЛНР совещание по безопасности

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе визита в ЛНР встретился с главами республик Донбасса, а также провёл совещание по безопасности.

«В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что в ходе совещания обсуждались вопросы гармонизации законодательств республик Донбасса с законодательством России, а также восстановления инфраструктуры региона и социальные меры поддержки местного населения.

В июле Медведев назвал освобождение Луганской Народной Республики важным событием в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.