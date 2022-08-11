Медведев провёл в ЛНР совещание по безопасности
- РИА Новости
«В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным», — написал он в Telegram.
Медведев добавил, что в ходе совещания обсуждались вопросы гармонизации законодательств республик Донбасса с законодательством России, а также восстановления инфраструктуры региона и социальные меры поддержки местного населения.
В июле Медведев назвал освобождение Луганской Народной Республики важным событием в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.