В ДНР сообщили о третьем за сутки обстреле Новобахмутовки со стороны украинских военных

Украинские военные третий раз за день обстреляли Новобахмутовку в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:10 — Новобахмутовка, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram. Отмечается, что в 17:15 ВСУ выпустили по Новобахмутовке 40 ракет из «Градов». Ранее стало известно, что шахта имени А.Ф. Засядько в Донецке осталась без электричества в результате обстрела со стороны ВС Украины, почти 30 рабочих остаются под землёй.