Глава Запорожской ВГА Балицкий: ВСУ били практически по хранилищу ядерных отходов ЗАЭС

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины били практически по хранилищу ядерных отходов Запорожской атомной электростанции.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«В 14:15 был нанесён удар по станции, которая находится рядом с хранилищем, практически били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу», — сказал Балицкий.

Он рассказал, что там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. По его мнению, Киев намеревается сделать «неприспособленной к жизни целую территорию».

По словам Балицкого, в связи с этим администрация Запорожской области разработала план, который предусматривает действия вплоть до эвакуации жителей, на случай, если произойдёт подобная ситуация.

Также в Запорожской области заявили о нормальном радиационном фоне после обстрела АЭС военными ВСУ.