Глава Запорожской ВГА Балицкий: ВСУ били практически по хранилищу ядерных отходов ЗАЭС
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«В 14:15 был нанесён удар по станции, которая находится рядом с хранилищем, практически били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу», — сказал Балицкий.
Он рассказал, что там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. По его мнению, Киев намеревается сделать «неприспособленной к жизни целую территорию».
По словам Балицкого, в связи с этим администрация Запорожской области разработала план, который предусматривает действия вплоть до эвакуации жителей, на случай, если произойдёт подобная ситуация.
Также в Запорожской области заявили о нормальном радиационном фоне после обстрела АЭС военными ВСУ.