Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС привёл к пожару на поле

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обрыва линий электропередачи после украинского обстрела Запорожской АЭС начался пожар на поле.

По его словам, в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

«Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей: в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.