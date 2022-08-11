Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС привёл к пожару на поле
- РИА Новости
По его словам, в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».
«Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей: в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.
11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.