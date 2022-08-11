Власти Запорожской области заявили о попытках ВСУ запугать персонал АЭС обстрелами
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Об этом он сказал РИА Новости.
«Летит из тяжёлой артиллерии, РСЗО, ударные беспилотники — это что подтвердили. Такое ощущение, что это делается специально, чтобы не дать людям сделать «пересменку», «покошмарить» и запугать людей», — сказал он.
Ранее Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.
11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.