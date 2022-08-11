Власти Запорожской области заявили о попытках ВСУ запугать персонал АЭС обстрелами

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрел Запорожской АЭС украинскими войсками ведётся для того, чтобы запугать людей, работающих на станции.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Летит из тяжёлой артиллерии, РСЗО, ударные беспилотники — это что подтвердили. Такое ощущение, что это делается специально, чтобы не дать людям сделать «пересменку», «покошмарить» и запугать людей», — сказал он.

Ранее Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.