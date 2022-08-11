ВС России подавили три украинских взвода РСЗО «Град»

В Минобороны России заявили, что российские войска подавили три украинских взвода РСЗО «Град».

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили более 50% личного состава двух бригад ВС Украины в ДНР на Артёмовском и Авдеевском направлениях.