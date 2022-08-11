ВСУ нацелены на хранилище ядерных отходов и систему охлаждения Запорожской АЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские войска выбрали целями хранилище отработанного ядерного топлива и систему охлаждения реакторов на Запорожской АЭС.

«Нашли два слабых места: первое — это система охлаждения, пытаются перебить контур охлаждения… И вторая составляющая — это хранилище отходов ядерного топлива», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.

Российские средства ПВО предотвратили очередную атаку украинских вооружённых формирований на Запорожскую АЭС. Как сообщили власти региона, в ночь на 11 августа ВСУ пытались обстрелять территорию ЗАЭС и Энергодара из РСЗО, тяжёлой артиллерии, а также при помощи ударных беспилотников.