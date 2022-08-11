Бастрыкин поручил возбудить дело об украинском обстреле Запорожской АЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела украинскими военными Запорожской АЭС.

Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

«По поручению председателя Следственного комитета Бастрыкина следователи СК России в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, направленной на создание масштабной катастрофы. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отмечается в заявлении.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.

Российские средства ПВО предотвратили очередную атаку украинских вооружённых формирований на Запорожскую АЭС. Как сообщили власти региона, в ночь на 11 августа ВСУ пытались обстрелять территорию ЗАЭС и Энергодара из РСЗО, тяжёлой артиллерии, а также при помощи ударных беспилотников.