Полковник ВСУ Баранюк назвал комплексы Javelin бесполезным оружием
«Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало», — заявил Баранюк.
Он рассказал, что один из переданных бригаде комплексов сломали при переносе из машины, а другой не смогли понять, как использовать.
«Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — пояснил Баранюк.
Ранее Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.