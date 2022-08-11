Полковник ВСУ Баранюк назвал комплексы Javelin бесполезным оружием

Пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник в беседе с RT назвал американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin бесполезным оружием.

«Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало», — заявил Баранюк.

Он рассказал, что один из переданных бригаде комплексов сломали при переносе из машины, а другой не смогли понять, как использовать.

«Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — пояснил Баранюк.

Ранее Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.