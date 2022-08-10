На Украине предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова
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«НАПК добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции ещё 362 человека, поддерживающих политику России. Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины», — говорится в сообщении на сайте НАПК.
В новый список предложили внести режиссёра Никиту Михалкова, певицу Ирину Аллегрову, рок-музыкантов Валерия Кипелова и Александра Иванова, а также главу Российского Красного Креста Павла Савчука.
На данный момент в указанных перечнях фигурируют фамилии 18,9 тыс. физических лиц и 4 тыс. юрлиц.
Ранее в Латвии 25 граждан России включили в список нежелательных для страны лиц. Среди них Тина Канделаки, Никита Михалков, Владимир Машков, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев и другие.
По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, в будущем список будет дополняться.