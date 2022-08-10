На Украине предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека.

«НАПК добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции ещё 362 человека, поддерживающих политику России. Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины», — говорится в сообщении на сайте НАПК.

В новый список предложили внести режиссёра Никиту Михалкова, певицу Ирину Аллегрову, рок-музыкантов Валерия Кипелова и Александра Иванова, а также главу Российского Красного Креста Павла Савчука.

На данный момент в указанных перечнях фигурируют фамилии 18,9 тыс. физических лиц и 4 тыс. юрлиц.

Ранее в Латвии 25 граждан России включили в список нежелательных для страны лиц. Среди них Тина Канделаки, Никита Михалков, Владимир Машков, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев и другие.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, в будущем список будет дополняться.