ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых районах в ДНР

Украинские военные оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах населённых пунктов ДНР, заявили в Минобороны России.

Так, например, по улице Казацкой в Дружковке подразделения ВСУ разместили тяжёлую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.

«Местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — отметили в ведомстве.

Кроме того, во дворах жилых домов в Северске украинские военные расположили артиллерию и РСЗО — по данным Минобороны России, из этих районов регулярно ведётся обстрел ближайших населённых пунктов республики.

«Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — подчеркнули в ведомстве.

В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и городских больниц.