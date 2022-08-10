военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых районах в ДНР

Короткая ссылка
Украинские военные оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах населённых пунктов ДНР, заявили в Минобороны России.
ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых районах в ДНР
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Так, например, по улице Казацкой в Дружковке подразделения ВСУ разместили тяжёлую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.

«Местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — отметили в ведомстве.

Кроме того, во дворах жилых домов в Северске украинские военные расположили артиллерию и РСЗО — по данным Минобороны России, из этих районов регулярно ведётся обстрел ближайших населённых пунктов республики.

«Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — подчеркнули в ведомстве.

В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и городских больниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить