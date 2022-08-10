ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых районах в ДНР
- AP
- © Efrem Lukatsky
Так, например, по улице Казацкой в Дружковке подразделения ВСУ разместили тяжёлую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.
«Местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — отметили в ведомстве.
Кроме того, во дворах жилых домов в Северске украинские военные расположили артиллерию и РСЗО — по данным Минобороны России, из этих районов регулярно ведётся обстрел ближайших населённых пунктов республики.
«Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — подчеркнули в ведомстве.
В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и городских больниц.