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В Северодонецке начали выдавать пенсии в отделении «Почты ЛНР»

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Первый замуправляющего Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Татьяна Меженская сообщила о начале выплат пенсий в Северодонецке.
В Северодонецке начали выдавать пенсии в отделении «Почты ЛНР»
  • РИА Новости

«В городе Северодонецке начата выплата пенсий для лиц, которые получают пенсии через отделения почты. Документы Пенсионного фонда на выплаты сформированы», — сказала она.

По словам Меженской, отделение Пенсионного фонда республики в Северодонецке осуществляет весь спектр услуг в полном объёме.

В июне председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева сообщила, что более 69 тыс. жителей освобождённых территорий Луганской Народной Республики уже получают пенсии.

В апреле российское МЧС заявило, что Россия выплатила более 50 млн рублей пенсионерам и бюджетникам в освобождённых частях Украины.

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