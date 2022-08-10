В Северодонецке начали выдавать пенсии в отделении «Почты ЛНР»
- РИА Новости
«В городе Северодонецке начата выплата пенсий для лиц, которые получают пенсии через отделения почты. Документы Пенсионного фонда на выплаты сформированы», — сказала она.
По словам Меженской, отделение Пенсионного фонда республики в Северодонецке осуществляет весь спектр услуг в полном объёме.
В июне председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева сообщила, что более 69 тыс. жителей освобождённых территорий Луганской Народной Республики уже получают пенсии.
В апреле российское МЧС заявило, что Россия выплатила более 50 млн рублей пенсионерам и бюджетникам в освобождённых частях Украины.