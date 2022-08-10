Кириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев
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Об этом он сказал в ходе пленарной дискуссии «Новое время — новые правила креативного сектора» в рамках Российской креативной недели, передаёт РИА Новости.
«Они (власти Украины. — RT) отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали», — заявил Кириенко.
По его словам, украинские власти предоставили территорию страны и граждан, чтобы попытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что происходящее вокруг Украины является прокси-войной коллективного Запада против России.
Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предупредил, что линия Запада по ведению прокси-войн против России чревата серьёзными последствиями.