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Кириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Североатлантический альянс воюет с Россией на территории Украины руками украинцев.
Кириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал в ходе пленарной дискуссии «Новое время — новые правила креативного сектора» в рамках Российской креативной недели, передаёт РИА Новости

«Они (власти Украины. — RT) отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали», — заявил Кириенко.

По его словам, украинские власти предоставили территорию страны и граждан, чтобы попытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что происходящее вокруг Украины является прокси-войной коллективного Запада против России.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предупредил, что линия Запада по ведению прокси-войн против России чревата серьёзными последствиями.

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