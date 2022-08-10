В ДНР мирная жительница погибла в результате попадания снаряда в жилой дом

Мирная жительница погибла в результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Зайцево к северу от Горловки (ДНР).

РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал мэр города Горловка Иван Приходько. «Мирная жительница Зайцева, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по ул. Загорского, 1, скончалась от полученных ранений», — сообщил он. Ранее Приходько заявил о проходящих боевых действиях в районе посёлка Зайцево. По его словам, украинские войска ведут хаотичный обстрел города в попытках отвлечь работу артиллерии союзных сил.