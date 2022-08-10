В ДНР мирная жительница погибла в результате попадания снаряда в жилой дом
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале проинформировал мэр города Горловка Иван Приходько.
«Мирная жительница Зайцева, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по ул. Загорского, 1, скончалась от полученных ранений», — сообщил он.
Ранее Приходько заявил о проходящих боевых действиях в районе посёлка Зайцево.
По его словам, украинские войска ведут хаотичный обстрел города в попытках отвлечь работу артиллерии союзных сил.