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В ДНР мирная жительница погибла в результате попадания снаряда в жилой дом

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Мирная жительница погибла в результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Зайцево к северу от Горловки (ДНР). 
В ДНР мирная жительница погибла в результате попадания снаряда в жилой дом
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал мэр города Горловка Иван Приходько.

«Мирная жительница Зайцева, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по ул. Загорского, 1, скончалась от полученных ранений», — сообщил он. 

Ранее Приходько заявил о проходящих боевых действиях в районе посёлка Зайцево.

По его словам, украинские войска ведут хаотичный обстрел города в попытках отвлечь работу артиллерии союзных сил.

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