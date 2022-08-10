V4: землю на Украине с 2024 года могут купить компании неизвестных владельцев

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил, что на Украине до отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель крупные компании «с неясной историей владения» взяли в аренду угодья площадью в сотни тысяч гектаров, при этом с 2024 года у них появится преимущественное право покупки земли.

Заявление Брензовича опубликовало венгерское издание V4.

В материале говорится, что землю на Украине через разные юридические лица могли купить компании из Китая и США. Также отмечается, что огромные участки земли были скуплены украинскими олигархами.

«Принятие закона долгое время встречало серьёзное сопротивление, но в итоге людям Зеленского удалось его протолкнуть», — сказал Брензович.

В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмечалось, что с 1 июля 2021 года будет снят мораторий на продажу сельхозземель. Первые два года их смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, а с 2024-го — украинские юридические лица, не более 10 тыс. га.