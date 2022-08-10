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V4: землю на Украине с 2024 года могут купить компании неизвестных владельцев

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Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил, что на Украине до отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель крупные компании «с неясной историей владения» взяли в аренду угодья площадью в сотни тысяч гектаров, при этом с 2024 года у них появится преимущественное право покупки земли.
V4: землю на Украине с 2024 года могут купить компании неизвестных владельцев
  • Gettyimages.ru
  • © Olena Rudo / EyeEm

Заявление Брензовича опубликовало венгерское издание V4.

В материале говорится, что землю на Украине через разные юридические лица могли купить компании из Китая и США. Также отмечается, что огромные участки земли были скуплены украинскими олигархами. 

«Принятие закона долгое время встречало серьёзное сопротивление, но в итоге людям Зеленского удалось его протолкнуть», — сказал Брензович.

В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмечалось, что с 1 июля 2021 года будет снят мораторий на продажу сельхозземель. Первые два года их смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, а с 2024-го — украинские юридические лица, не более 10 тыс. га. 

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