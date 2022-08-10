Сенатор Пушков заявил, что Байден может остановить обстрелы ВСУ ЗАЭС звонком Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что американский лидер Джо Байден может остановить обстрелы АЭС в Запорожской области со стороны украинских военных, если позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По мнению Пушкова, Байден ведёт себя безответственно, закрывая глаза на обстрелы ЗАЭС.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём», — написал он в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что обстрелы украинских военных ЗАЭС могут привести к подрыву безопасности в Европе, однако европейские лидеры тоже не предпринимают никаких действий для предотвращения обстрелов.

«И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — констатировал он.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.