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Минобороны России: украинские военные заняли тубдиспансер в Николаевской области

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Украинские военные заняли туберкулёзный диспансер в Николаевской области, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: украинские военные заняли тубдиспансер в Николаевской области
  • AP

«В Надбугском Николаевской области в здании туберкулёзного диспансера дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сообщил Мизинцев.

Вместе с этим он отметил, что в Черкассах в здании скорой помощи украинская сторона оборудовала опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, а также развернула блокпосты и огневые точки, заминировала подходы к зданию, но умышленно не стала предупреждать об этом местных жителей.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы №3 неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита», — добавил он.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.

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