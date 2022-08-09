Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по населённому пункту Зайцево 20 снарядов.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:30 — н. п. Курдюмовка — н. п. Зайцево (южное): выпущено 11 снарядов калибром 122 мм; 19:40 — н. п. Николаевка Вторая — н. п. Зайцево (южное): выпущено девять снарядов калибром 122 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град». Обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города.

7 августа ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».