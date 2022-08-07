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ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток»

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».
ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток»
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Утром 7 августа Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка снарядами для дистанционного минирования, с помощью которых сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

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