ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» на три района Донецка

Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка снарядами для дистанционного минирования, с помощью которых сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале.

Мины «Лепесток» сброшены на жилые кварталы в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах города.

Ранее стало известно, что в ДНР зафиксировали 29 случаев подрыва мирных жителей, в том числе одного ребёнка, на минах «Лепесток».

В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.