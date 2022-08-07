ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» на три района Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале.
Мины «Лепесток» сброшены на жилые кварталы в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах города.
Ранее стало известно, что в ДНР зафиксировали 29 случаев подрыва мирных жителей, в том числе одного ребёнка, на минах «Лепесток».
В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.