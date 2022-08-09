Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал атаки Киева на Запорожскую АЭС
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Как сообщается на сайте российского МИД, Буякевич предположил, что Киеву стало недостаточно лишь убийств мирного населения и собственных солдат, так что он «решил поднять ставки и фактически взять в заложники всю Европу, нанося удары по Запорожской АЭС и создавая риск масштабной ядерной катастрофы».
Вместе с этим Буякевич выразил удивление в связи с тем, что западные страны не реагируют на «авантюры Киева». Если США, находясь далеко за океаном, могут чувствовать себя в безопасности, то европейские страны должны осознавать риски «нового Чернобыля», который могут создать киевские власти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями.