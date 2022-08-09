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Власти ЛНР высказались о возможности восстановления Попасной

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Власти Луганской Народной Республики высказались о возможности восстановления города Попасная.
Власти ЛНР высказались о возможности восстановления Попасной
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но ещё раз повторюсь, окончательное решение не принято», — заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Града».

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