Власти ЛНР высказались о возможности восстановления Попасной
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но ещё раз повторюсь, окончательное решение не принято», — заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Града».