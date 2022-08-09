Власти ЛНР высказались о возможности восстановления Попасной

Власти Луганской Народной Республики высказались о возможности восстановления города Попасная.

Об этом сообщает ТАСС.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но ещё раз повторюсь, окончательное решение не принято», — заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Града».