Украинские войска вновь обстреляли Донецк из «Града»
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населённый пункт Нетайлово — населённый пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град». Обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города.
7 августа ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».