Украинские войска вновь обстреляли Донецк из «Града»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Града».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населённый пункт Нетайлово — населённый пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град». Обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города.

7 августа ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».