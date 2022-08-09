В Запорожье заявили о стремлении Киева уничтожить инфраструктуру региона
- РИА Новости
«Киев понимает, что точно потеряет территорию юго-восточной Украины, поэтому ему надо максимально привести её в негодное состояние», — цитирует его ТАСС.
Рогов отметил, что киевские власти также желают разрушить мирную жизнь жителей региона.
«Мы видим, что идут всевозможные шаги для того, чтобы нарушить мирную жизнь и всячески показать, что она невозможна», — добавил он.
Ранее сообщалось, что более 10 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества после удара по территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.