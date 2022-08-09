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В Запорожье заявили о стремлении Киева уничтожить инфраструктуру региона

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев стремится привести инфраструктуру Запорожья в максимально негодное состояние.
В Запорожье заявили о стремлении Киева уничтожить инфраструктуру региона
  • РИА Новости

«Киев понимает, что точно потеряет территорию юго-восточной Украины, поэтому ему надо максимально привести её в негодное состояние», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил, что киевские власти также желают разрушить мирную жизнь жителей региона.

«Мы видим, что идут всевозможные шаги для того, чтобы нарушить мирную жизнь и всячески показать, что она невозможна», — добавил он.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества после удара по территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.

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