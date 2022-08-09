Координационный центр разрешил выход двух судов из украинского порта 9 августа

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из порта Украины 9 августа, сообщили в ООН.

Сообщение приводит РИА Новости.

Оба судна выйдут из порта Черноморска. Они будут перевозить более 70 тыс. т продовольствия.

В частности, судно MV OCEAN LION направится в Инчхон, Республика Корея, с 64,7 тыс. т кукурузы.

Судно MV RAHMI YAGCI с грузом 5,3 тыс. т подсолнечного масла направится в Стамбул.

Ранее Минобороны России сообщило, что танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули украинские порты 7 и 8 августа.