военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Координационный центр разрешил выход двух судов из украинского порта 9 августа

Короткая ссылка
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из порта Украины 9 августа, сообщили в ООН.

Сообщение приводит РИА Новости.

Оба судна выйдут из порта Черноморска. Они будут перевозить более 70 тыс. т продовольствия.

В частности, судно MV OCEAN LION направится в Инчхон, Республика Корея, с 64,7 тыс. т кукурузы.

Судно MV RAHMI YAGCI с грузом 5,3 тыс. т подсолнечного масла направится в Стамбул.

Ранее Минобороны России сообщило, что танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули украинские порты 7 и 8 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить