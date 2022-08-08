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Минобороны: шесть иностранных судов покинули украинские порты

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Танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули украинские порты.
Минобороны: шесть иностранных судов покинули украинские порты
  • AP
  • © Nina Lyashonok

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Отмечается, что выход указанных судов с продовольствием осуществлён 7 и 8 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». 

Также сообщается, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаётся заблокированным 61 иностранное судно из 14 государств.

Ранее сообщалось, что совместный координационный центр разрешил выход 7 августа четырёх судов с украинским продовольствием из портов Черноморска и Одессы.

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