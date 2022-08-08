Минобороны: тероборона Украины разместила склады боеприпасов в вузе и школе Николаева

Минобороны России сообщило, что войска территориальной обороны Украины разместили склады боеприпасов в вузе и школе Николаева.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцировали подразделения территориальной обороны и оборудовали склады боеприпасов.

При этом отмечается, что в непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а жителей близлежащих домов намеренно не эвакуировали.

Мизинцев добавил, что украинские войска также устроили опорный пункт и склад боеприпасов в школе №1 Мирнограда (ДНР).

Также он сообщил, что в Красноторке (ДНР) на территории частных домовладений украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских вооружённых сил, провоцируя их на ответный огонь.