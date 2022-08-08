военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны: тероборона Украины разместила склады боеприпасов в вузе и школе Николаева

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что войска территориальной обороны Украины разместили склады боеприпасов в вузе и школе Николаева.
Минобороны: тероборона Украины разместила склады боеприпасов в вузе и школе Николаева
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцировали подразделения территориальной обороны и оборудовали склады боеприпасов.

При этом отмечается, что в непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а жителей близлежащих домов намеренно не эвакуировали.

Мизинцев добавил, что украинские войска также устроили опорный пункт и склад боеприпасов в школе №1 Мирнограда (ДНР).

Также он сообщил, что в Красноторке (ДНР) на территории частных домовладений украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских вооружённых сил, провоцируя их на ответный огонь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить