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Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию среди частных домов в Красноторке

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Украинские националисты разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня среди частных домов в Красноторке (ДНР).
Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию среди частных домов в Красноторке
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Об этом сообщает РИА Новости.

«В Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (улицы Красноторская, Кржижановского) украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских вооружённых сил, провоцируя их на ответный огонь», — заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинская сторона удерживает местных жителей в своих домах.

Ранее стало известно, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.

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