Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию среди частных домов в Красноторке
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (улицы Красноторская, Кржижановского) украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских вооружённых сил, провоцируя их на ответный огонь», — заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинская сторона удерживает местных жителей в своих домах.
Ранее стало известно, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.