Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Стороны обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

«В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — заявили в Кремле.

4 августа в Минобороны России заявили, что за сутки зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, инциденты урегулированы с помощью миротворческого контингента.