КС Молдавии обратился в Венецианскую комиссию по вопросу запрета георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавии обратился в Венецианскую комиссию по вопросу запрета на территории страны георгиевской ленты, символов Z и V.

Об этом пишет Sputnik Молдавия.

Отмечается, что суд просит комиссию дать заключение по запрету в Молдавии символов, которые были причислены к «элементам, связанным с военной агрессией, военными преступлениями и преступлениями против человечности».

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты.

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством и призвали отказаться от конфронтационной риторики.