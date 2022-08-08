КС Молдавии обратился в Венецианскую комиссию по вопросу запрета георгиевской ленты
- РИА Новости
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Об этом пишет Sputnik Молдавия.
Отмечается, что суд просит комиссию дать заключение по запрету в Молдавии символов, которые были причислены к «элементам, связанным с военной агрессией, военными преступлениями и преступлениями против человечности».
19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты.
В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством и призвали отказаться от конфронтационной риторики.