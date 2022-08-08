В МИД России допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на россиян при въезде в Латвию.

«Будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова в Telegram-канале.

27 июля временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка была вызвана в российский МИД. Латвийскому дипломату был выражен протест в связи с давлением силовиков на россиян при въезде в Латвию.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России.