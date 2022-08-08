В МИД России допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
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«Будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова в Telegram-канале.
27 июля временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка была вызвана в российский МИД. Латвийскому дипломату был выражен протест в связи с давлением силовиков на россиян при въезде в Латвию.
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России.