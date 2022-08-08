военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МИД России допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на россиян при въезде в Латвию.
В МИД России допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
  • globallookpress.com

«Будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова в Telegram-канале.

27 июля временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка была вызвана в российский МИД. Латвийскому дипломату был выражен протест в связи с давлением силовиков на россиян при въезде в Латвию.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить