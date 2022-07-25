Главу Всероссийского союза страховщиков Юргенса не пустили в Латвию

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Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписывать документ, осуждающий власти России.
Главу Всероссийского союза страховщиков Юргенса не пустили в Латвию
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По словам Юргенса, он направлялся на Балтийский форум.

«Латвийские пограничники не пустили меня в страну на Балтийский форум без подписания документа, осуждающего российские власти, а за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии», — заявил он РБК.

Инцидент произошёл 22 июля на границе между Белоруссией и Латвией (пограничный пункт «Урбаны — Силене»).

«Я не подписал документ, потому что не буду ничего подписывать против своей страны. Российские дипломаты в Риге направили латвийским властям ноту протеста, пока ждём от них ответ», — добавил Юргенс.

14 июля правительство Латвии приняло решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок через границу жителей приграничных регионов Латвийской Республики и России.

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