Латвия приостановит соглашение с Россией о поездках для жителей приграничных регионов

Правительство Латвии приняло решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок между жителями приграничных регионов республики и России.

Об этом информирует Интерфакс.

Соглашение между странами было заключено в 2010 году.

Как уточняет агентство BNS со ссылкой на МИД Латвии, выдача приграничных разрешений больше невозможна в связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, так как это было единственное консульское представительство Латвии за границей, где такие разрешения выдавали гражданам России.

В мае Еврокомиссия дала рекомендации странам Евросоюза по приостановке упрощённого визового режима для чиновников и предпринимателей из России.