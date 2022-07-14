Латвия приостановит соглашение с Россией о поездках для жителей приграничных регионов

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Правительство Латвии приняло решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок между жителями приграничных регионов республики и России.
Латвия приостановит соглашение с Россией о поездках для жителей приграничных регионов
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Об этом информирует Интерфакс.

Соглашение между странами было заключено в 2010 году.

Как уточняет агентство BNS со ссылкой на МИД Латвии, выдача приграничных разрешений больше невозможна в связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, так как это было единственное консульское представительство Латвии за границей, где такие разрешения выдавали гражданам России.

В мае Еврокомиссия дала рекомендации странам Евросоюза по приостановке упрощённого визового режима для чиновников и предпринимателей из России.

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