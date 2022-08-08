В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр

Украинские войска нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Удар был нанесён по мосту. Сгорели будка строителей, которые делали мост, часть техники (бетономешалка)», — приводит слова Стремоусова ТАСС.

В связи с этим открытие моста «несколько затянется», отметил он.

Ранее Стремоусов рассказал, что российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг, 4 августа, отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту.

Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.